الفيفا تجلي 20 لاعبة من المنتخب الأفغاني إلى الدوحة

2021/10/15 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" 100 شخص من أفغانستان من بينهم ما لا يقل عن 20 لاعبة كرة قدم في منتخب أفغانستان، وفقا لصحيفة "الاندبندنت".

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