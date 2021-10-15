أُنس جابر.. أول عربية بين المصنفات العشر على العالم

2021/10/15 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن اتحاد اللاعبات المحترفات للتنس أن التونسية أُنس جابر أصبحت أول لاعبة عربية تتقدم بين أول عشر مصنفات على العالم بعد بلوغها الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز بفوزها على الإستونية أنيت كونتافيت بنتيجة 7-5 و6-3.

وقالت أُنس جابر بعد المباراة "شعور رائع.



اجتهدنا لأعوام وعندما تحدثت في نهاية الموسم الماضي عن رغبتي في الدخول بين أول عشر مصنفات شكك البعض في ذلك لكن اثبتنا أنهم على خطأ.

"الدخول بين أول عشر مصنفات يعني الكثير لكننا لن نتوقف عند هذا، أتمنى تحقيق المزيد".

وحصدت اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما خمس من 12 نقطة لكسر إرسال منافستها الإستونية لتحقق انتصارها 48 هذا الموسم وهو أكثر من أي لاعبة أخرى في بطولات المحترفات.

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