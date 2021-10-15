2021/10/15 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

شهدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، قفزة متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%، وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

صعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 84.28 دولار للبرميل صباحاً، بعد ارتفاعها 82 سنتاً في الجلسة السابقة لتتجه صوب مكاسب بـ 2.3% خلال الأسبوع، وارتفعت كذلك عقود خام غرب تكساس الأميركي 30 سنتا أو 0.4% إلى 81.61 دولار للبرميل، بعد زيادتها 87 سنتا أمس الخميس، لتكون بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية بـ3%.

أشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015 ، وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث "أزمة الطاقة هذه لا سيما في الفحم والغاز، عادت بالنفع على النفط".

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس، إن من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وسيؤدي ذلك إلى فجوة في المعروض بنحو 700 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، إلى أن تضيف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) مزيدا من الإمدادات كما هو مخطط له في كانون الثاني المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع دلائل شح المعروض خلال الأشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع دلائل شح المعروض خلال الأشهر المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).