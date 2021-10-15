الجياشي يهنئ /نينا/ بالذكرى السادسة عشرة لتأسيسها

2021/10/15 | 10:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ سعيد نعمة الجياشي مستشار الشؤون الستراتيجية بمستشارية الامن القومي، الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ بمناسبة الذكرى "السادسة عشرة" لتأسيسها.وقال الجياشي في برقية تهنئة:" اتقدم لادارة وكادر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ الغراء، بالتهنئة والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لأنطلاقتها، متمنياً لها وللقائمين عليها المزيد من الإبداع والعطاء في خدمة مسيرة الاعلام العراقي الوطني". واكد الجياشي:" ان /نينا/، من خلال عملها على مدار السنوات الماضية، اتسمت بالموضوعية والحيادية والاستقلالية، في التعاطي مع الاحداث المحلية والدولية بمصداقية في نقل الحقيقة"./انتهى7

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