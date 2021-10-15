نتائج اقتراع المحطات المحجورة في القادسية

2021/10/15 | 10:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/، تقارير نتائج اقتراع المحطات المحجورة في محافظة القادسية طبقا لعملية العد والفرز اليدوي التي جرت في قاعة الشرف (الجندي المجهول)، فجر الجمعة ./انتهى9للاطلاع على نتائج اقتراع المحطات المحجورة ..يرجى الضغط على الرابط الالكترونيhttps://ihec.iq/al-qadisiyyah/

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