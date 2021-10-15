نقل الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون إلى المستشفى

2021/10/15 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، 75 عاماً، الى مستشفى في ولاية كاليفورنيا بسبب إصابته بعدوى، على ما أعلن الخميس متحدث باسمه مؤكدا أنه “يتماثل للشفاء”.

وقال أنجيل أورينيا في بيان على تويتر: “مساء الثلاثاء، أدخِل الرئيس كلينتون إلى مركز يو سي آي الطبي للعلاج من عدوى، غير مرتبطة بكورونا”.

وأضاف “إنه يتعافى، وحالته المعنوية جيدة، وهو ممتن جداً للأطباء والممرضات والطاقم الذين قدموا له رعاية ممتازة”.

ونشر المتحدث بياناً أصدره أطباء كلينتون، قالوا فيه إن الأخير نُقل إلى المستشفى “لمراقبته من كثب” وأنه حل على مضادات حيوية عبر الوريد.



واضافوا “انه لا يزال في المستشفى للمتابعة المستمرة”.

وتابعوا أنه بعد يومين من العلاج “يستجيب بشكل جيد للمضادات الحيوية.



الفريق الطبي في كاليفورنيا على اتصال دائم مع الفريق الطبي للرئيس في نيويورك، بما فيه طبيبه الشخصي للقلب.



ونأمل أن يعود إلى المنزل قريباً”.

يُذكر أن كلينتون كان رئيسا للولايات المتحدة بين 1993 و2001.

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