2021/10/15 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مفتشية آثار محافظة ذي قار،اليوم الجمعة، أن بعثتين من المتحف البريطاني زارتا المحافظة.وقال مدير مفتشية آثار ذي قار عامر عبد الرزاق، إن”بعثتين من المتحف البريطاني زارتا محافظة ذي قار، الأولى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثتان من المتحف البريطاني تزوران ذي قار المركز الخبري الوطني.

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