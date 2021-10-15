إحذر أن تضع هذه الأطعمة بالثلاجة.. قد تتحول لمواد سامة

2021/10/15 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبراء الصحة والتغذية عن العديد من

الأطعمة التي نقوم بوضعها بالثلاجة

بغرض الحفاظ عليها، ولكن هذه الأطعمة من

الممكن أن تتحول لمواد سامة.

ويعتقد كثيرون أنه عند وضع الأطعمة

المتنوعة في الثلاجة، فإنها

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