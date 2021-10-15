2021/10/15 | 10:27 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خطت البرازيل خطوة كبيرة نحو حجز بطاقة
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التأهل لمونديال 2022 في قطر، بعدما
اكتسحت وسط جمهورها ضيفتها أوروجواي
(4-1)، في إطار الجولة الـ12 من تصفيات
أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
وبفضل هذا الانتص
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصفيات كاس العالم: البرازيل تكتسح الأوروجواي برباعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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