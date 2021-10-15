تصفيات كاس العالم: البرازيل تكتسح الأوروجواي برباعية

2021/10/15 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطت البرازيل خطوة كبيرة نحو حجز بطاقة

التأهل لمونديال 2022 في قطر، بعدما

اكتسحت وسط جمهورها ضيفتها أوروجواي

(4-1)، في إطار الجولة الـ12 من تصفيات

أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وبفضل هذا الانتص

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