ناقد: جمال عبدالناصر أهدى نازك الملائكة شقة في حدائق القبة.. وماتت بها مكتئبة بسبب «الذكورية

2021/10/15 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب والشاعر والناقد شعبان

يوسف، مؤسس منتدى «ورشة الزيتون

الأدبية»، إن نجيب محفوظ شخصية ثورية

داخل روايته وأفكاره، مشيرًا إلى أنه

وصديقه الشاعر الراحل محمود نسيم عكفا

على قراءة أعماله وأعمال صلا

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