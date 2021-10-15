مفوضية الانتخابات: خطوة واحدة تفصلنا عن إعلان النتائج النهائية لاقتراع تشرين

2021/10/15 | 10:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت المفوضية العليا للانتخابات، توضيحاً حول النتائج المعلنة لاقتراع تشرين، مؤكدة أنّ مرحلة إعلان النتائج النهائية باتت قريبة.

وأكّدت المفوضية في بيان، أنّ النتائج التي أعلنت أولية، وجاء إعلانها بناء على التزام المفوضية بتقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة.



وأوضح البيان، أنّ المفوضية تجري الآن “عمليات عد وفرز المرحلة الأخيرة للمحطات المحجوزة في مراكز العد والفرز والبالغ عدده 3681 محطة، وقد أنجز منها 70 بالمائة.



وأشار البيان، إلى أنّ نتائج المحطات المتبقية أرسلت، وعند اكتمال ذلك سيتم إعلانها والمصادقة عليها، وإعلان النتائج النهائية، وبعدها ستكون المرحلة الثانية من فترة تقديم الطعون بالنتائج النهائية ولمدة ثلاثة أيام.

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