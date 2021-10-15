2021/10/15 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وصعد مزيج "برنت" فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 1.04% إلى 85.02 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج قد سجل أعلى مستوى منذ العام 2018.

فيما تم تداول الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 82.09 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.96% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهرته التداولات.

ويأتي الارتفاع وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

المصدر: رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تتخطى حاجز الـ 85 دولاراً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تتخطى حاجز الـ 85 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).