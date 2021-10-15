2021/10/15 | 11:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تصدر مسلسل “لعبة الحبار” “Squid Game” الكوري الجنوبي الترتيب في أكثر من 80 بلدا، ليصبح رسميا الإنتاج الأضخم في تاريخ “نتفليكس” من حيث عدد المشاهدات.وحظيت الدراما الكورية بـ 111 مليون مشاركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الحبار”..



تحطم الأرقام القياسية في تاريخ نتفليكس المركز الخبري الوطني.

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