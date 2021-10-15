مفوضية الانتخابات: تسلمنا 356 طعنا بنتائج التصويتين العام والخاص

2021/10/15 | 11:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، إجراءتها في التحقيق بالشكاوى للتصويتين العام والخاص، فيما أشارت الى وجود 356 طعناً مقدماً إليها.وقال مسؤول قسم الشكاوى في المفوضية حسنين ليث، في تصريح صحفي، إن “المفوضية تسلمت 356 طعناً للتصويتين العام والخاص”، لافتاً الى أن “عدد الطعون المقدمة في التصويت العام بلغ 329 طعناً ،فيما […]

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