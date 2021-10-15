مدعوماً بتراجع الدولار.. الذهب يتجه نحو افضل اسبوع منذ أيار الماضي

2021/10/15 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت اسعار الذهب 0.2% إلى 1792.54 دولار للأونصة، بحلول إغلاق بورصة طوكيو، لكنه ارتفع اثنين بالمئة خلال الأسبوع.



ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1793.10 دولار للأونصة.

ويتجه الذهب صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعوما بتراجع الدولار الأميركي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر على الرغم من تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها الفدرالي.

واتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع مما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.45 دولار للأونصة، لكنها بصدد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1056.02 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2137.68 دولار للأونصة.

كما يتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع.

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