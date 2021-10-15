2021/10/15 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار طالبة في مدينة بسماية لتدني درجاتها.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "مدينة بسماية شهدت اليوم انتحار طالبة بالصف السادس الاعدادي".واضاف ان "عملية الانتحار كانت بسبب تدني درجات الطالبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتحار طالبة في السادس الإعدادي لضعف درجاتها (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتحار طالبة في السادس الإعدادي لضعف درجاتها (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).