بغداد اليوم تنشر مواعيد مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2021/10/15 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداديشهد اليوم الجمعة عودة عجلة دوري العراق بعد التوقف بسبب الاستحقاقات الدولية للمنتخب بتصفيات كأس العالم و بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.و تقام اليوم خمس مباريات منها مباراة واحدة فقط في العاصمة بغداد بين الكرخ و نفط الوسط على ملعب الساحر احمد راضي.فيما يحل المتصدر الجوية ضيفا ثقيلا على نادي نوروز بالسليمانية و مباراة تأكيد الصدارة أو التنحي.فيما يذهب الوصيف الشرطة بمباراة صعبة بملعب الفيحاء عندما يلتقي نفط البصرة.كما يستقبل نفط ميسان نادي الصناعة بملعبه لمحو البداية السيئة و التعويض بالظفر بالنقاط الثلاث.و آخر المباريات على ملعب فرانسو حريري بلقاء مهم بين أربيل و النجف.

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