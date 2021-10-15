القبض على متهمين اثنين بسرقة المحال التجارية والهواتف النقالة في البصرة

2021/10/15 | 11:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت شرطة البصرة القبض على متهمين اثنين بسرقة المحال التجارية والهواتف النقالة.وذكرت مديرية شرطة البصرة في بيان " ان القبض على المتهمين تم بعد التحري وجمع المعلومات ، وضبطت بحوزتهما هواتف مسروقة ومادة مخدرة.و تمت احالتهما الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما"./ انتهى

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