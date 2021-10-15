بوليفيا تكتسح باراغواي برباعية في تصفيات كأس العالم

2021/10/15 | 11:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق منتخب بوليفيا فوزا عريضا على ضيفه باراغواي بنتيجة اربعة اهداف مقابل لاشيئ ، في اللقاء الذي جمعهما ، على ملعب "هيرناندو سيليس"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من تصفيات قارة امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.انهى منتخب بوليفيا الشوط الاول من اللقاء متفوقا بهدف نظيف سجله اللاعب رودريجو راماللو، في الدقيقة 21 من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس باراغواى، فيما أهدر أنتونيو سانابريا فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 27، سددها خارج المرمى ".وفي الشوط الثاني نجح المنتخب البوليفي في تسجيل 3 أهداف عن طريق مويسيس فيارويل، فيكتور ابريجو وروبيرتو فيرنانديز في الدقائق 53، 84 والرابعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة ".وبهذه النتيجة ارتقى المنتخب البوليفي للمركز السادس برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق الاهداف على نظيره منتخب باراغواي صاحب المركز السابع بعدد النقاط ذاتها ./انتهى2

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