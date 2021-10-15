طقس العراق.. 3 ايام ويبدأ انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا

2021/10/15 | 11:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان أن “طقس يوم غد السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س في عموم البلاد ،مبيناً أن “درجات الحرارة ستكون في بغداد وديالى والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة 40 درجة فيما ستسجل المحافظات البصرة والمثنى والناصرية والقادسية 42 درجة”.

وأضاف أن “طقس يوم الأحد صحو ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في عموم البلاد”.

وأشار إلى أن “طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س”.

ولفت إلى أن “يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في عموم أقسام البلاد”.

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