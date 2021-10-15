رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري: الحكومة المقبلة لن تكون توافقية وستتحمل الإخفاقات

2021/10/15 | 11:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وعضو اللجنة التفاوضية نصار الربيعي، الجمعة، أن الحكومة المقبلة لا تخضع للتوافقات السياسية.

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وقال الربيعي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (15 تشرين الأول 2021)، إن "الحكومة المقبلة غير توافقية ،وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات ،والمعارضة ستكون من جميع المكونات".

وأشار الى أن "التيار الصدري سيحول الحق الحزبي الى استحقاق وطني"، مؤكداً أن "الكتلة الصدرية ستعلنها بصراحة بأن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدري".

وتابع أن "الحكومة المقبلة مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل كافة الاخفاقات".

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