ما علاقة المناعة بصحة أمعائك؟ الدكتور سانجاي غوبتا يشرح أهمية ذلك

2021/10/15 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبير المراسلين الطبيين في CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، يشرح لمذيع CNN، أندرسون كوبر، لماذا تعتبر صحة الأمعاء مهمة جدًا للمناعة ولحماية نفسك من فيروس كورونا.

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