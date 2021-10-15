حمدوك يرفض طلب البرهان بحل الحكومة الانتقالية

2021/10/15 | 12:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، طلباً من رئيس مجلس السيادة بحل حكومته، وتشكيل أخرى جديدة.

ونقل موقع سودان تربيون، أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” اجتماعا أمس الخميس بحمدوك لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد، وأكدت المصادر، أن رئيس المجلس ونائبه طلبا من حمدوك حل حكومته واستبدالها بأخرى تضم جماعات السياسية تخطط لمظاهرات غداً السبت.

وحسب المصادر، رفض حمدوك المطالب، مذكراً بأن قوى الحرية والتغيير اختارته لقيادة حكومتها وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في السودان.

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