بالصور:احياء ذكرى شهادة الامام الحسن العسكري في كربلاء والنعش الرمزي داخل صحن الامام الحسين (عليه السلام )

2021/10/15 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة كربلاء المقدسة اليوم اعلان

حالة الحزن والحداد لمناسبة ذكرى

استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه

السلام كما اشترك أبناؤها بمواكب

العزاء وتواصلوا بإقامة المأتم

الحسينية في الشوارع والأزقة

والبيو

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