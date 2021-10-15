لبنان.. العثور على طائرة خفيفة سقطت في البحر قبل يومين

2021/10/15 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت فرق الإنقاذ اللبنانية، اليوم

الجمعة، على الطائرة الخفيفة التي سقطت

يوم الأربعاء الماضي في البحر قبالة

شاطئ حالات

وقال رئيس وحدة الإنقاذ البحري، سمير

يزبك، إن "الجيش عثر على الطائرة

المدنية التي

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