2021/10/15 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل الدواعش وتوزيع الكفالات..اعتقال خلية إرهابية “خطرة” في نينوى المركز الخبري الوطني.

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