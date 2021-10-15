عشر ملاحظات حول مسيرة يوم 10 أكتوبر 2021 - فريد العليبي

2021/10/15 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي أولا : جاءت المسيرة كرد فعل ضد مسيرات 3 أكتوبر 2021 المناصرة لانتفاضة 17 ديسمبر وهبة 25 جويلية التي لفت من حولها أعدادا كبيرة من المتظاهرين.



كأنما لاثبات أن العدد اليوم أكبر بما يعني أن التحدي حتى الآن هو كمي ثانيا : تورطت مسيرة اليوم في أعمال عنفية طالت خاصة الصحفيين .ويبدو ان ذلك مرتبط برد فعل ضد تعطيل قنوات اخوانية غير قانونية .ثالثا : خيم على مسيرة اليوم دعوة منصف المرزوقي فرنسا الى ......





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