امريكا الموشكه على الانفجار؟/ 2 - عبدالامير الركابي

2021/10/15 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي تصل الولايات المتحدة حافة الانفجار الذاتي الداخلي، يترافق هذا الاحتمال غير البعيد، مع علامات اضطرارها للانكفاء، وانتهاء "القرن الأمريكي" الذي انطبع به القرن المنصرم، وكان بوتقة ومجال اختبار قاسية للايهامية الرسالية التي وطدها الراسمال، بالضد من المنظور اللاارضوي الابتدائي، النبوي الابراهيمي الذي مايزال يشكل قوة هائلة، وان تكن مازومة وواقعة تحت وطاة وطائلة التعذر الانقلابي اللازم من داخلها(1).



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