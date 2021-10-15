مأزق اليسار الكورستاني ..أسباب وسبل إستنهاضه ( الجزء الثالث والرابع ) - شه مال عادل سليم

2021/10/15 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شه_مال_عادل_سليم الجزء الثالث : 1 ـ ان إقليم كوردستان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي, لا يعتبر نظامه نظاماً رأسمالياً أو اشتراكياً أو حتى مختلطاً, وفي سياق كهذا تبدو المصطلحات الأقرب دقة في توصيف النظام على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم أنه نظام (اقتصاد السوق المنفلت من اية قيود والذى يتسم بالاحتكارالحزبي والفوضى).وعليه ليس بمستغرب في مجتمع يتوسع فيه يوماً بعد اخر رموز الفساد السياسي و نفوذ حي ......





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