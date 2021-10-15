2021/10/15 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت خلية الإعلام الأمني،اليوم الجمعة،القبض على خلية إرهابية خطيرة في نينوى.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه"بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد عمليات تعقيب ومراقبة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في معاونية الاستخبارات والمعلومات لهيئة الحشد الشعبي وقوة من قيادة قاطع نينوى لهيئة الحشد الشعبي وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على أخطر خلية لعصابات داعش الإرهابية في أيمن مدينة الموصل بمحافظة نينوى".وأضاف أن "الخلية مكونة من (6) عناصر إرهابية شاركوا في جرائم قتل المواطنين والقوات الأمنية ومن مهامهم الحالية نقل العناصر الإرهابية وتوزيع ما تسمى كفالات على عوائل قتلى داعش،مبيناً أنه"ضُبطت بحوزتهم وثائق ومبالغ مالية وأسلحة خفيفة، حيث تم التعامل مع المتهمين والمواد المضبوطة أصولياً" .

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