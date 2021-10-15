بؤساء الحداثة والتراث‏ - ميشيل نجيب

2021/10/15 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميشيل_نجيب أنتشرت موضة بين نخبة معينة من المفكرين فى السنوات الاخيرة فى الحديث عن الحداثة وما بعد الحداثة، عندما أقرأ كلمة ‏الحداثة فى مقالات الزملاء من مفكرين ومثقفين تنتابنى الحيرة هل يقصدون بالحداثة فى بلادنا العربية، أم عن حداثة أوربا؟وإذا كان الحال هكذا فلا يوجد عاقل يعتقد لمجرد الأعتقاد بأن دولنا العربية عرفت أو تعرف ما يسمى بالحداثة، لأن الحداثة ‏هى أوربية الأصل والماضى والحاضر والمستقبل لأنهم يعي ......





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