الكابالا وكتاب الزوهار - سعود سالم

2021/10/15 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٩-;-٦-;- - الكابالا والزوهارالقبالا، ومعناها القبل والسابق، أي الموروث ولكن أيضا المقبول والمتفق عليه، وهو الاسم الذي يطلقه اليهود على هذا التيار من المعرفة الصوفية الباطنية.



والتصوف اليهودي يرتكز على كتابين مهمين الأول كتاب (نشيد الأنشاد) في العهد القديم والثاني كتاب " زوهار - الظهور".كتاب الزوهار Sepher ha-Zohar أو الزوهار، تعني الإشراق أو الضياء والظهور، ه ......





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