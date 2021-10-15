موسكو: نأمل بأن يتمكن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من التعامل مع التحدي الخطير

2021/10/15 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف في لبنان إلى ضبط النفس بعد الاحداث الدامية التي شهدتها العاصمة بيروت يوم أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان ان موسكو تشعر بقلق بالغ حيال التوتر السياسي المتزايد في لبنان وهي تحض جميع السياسيين اللبنانيين على ضبط النفس والحكمة معربة عن أملها في أن يتمكّن رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي من التعامل مع التحدي الخطير والصعب للغاية على حد تعبير البيان.

وكانت العاصمة بيروت قد شهدت مواجهات دامية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن سبعة اشخاص فضلا عن إصابة العشرات.

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