16 قتيلا في انفجار مسجد للشيعة بقندهار الأفغانية

2021/10/15 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 ىخرون على الأقل في انفجار استهدف مسجد للشيعة في مدينة قندهار في جنوبي أفغانستان، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

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