2021/10/15 | 13:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: AMoYf90hCTM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعد الله : قد تجتمع القوى الشيعية وتشكل الحكومة والولايات المتحدة تنظر للتيار الصدري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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