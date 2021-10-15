القبض متهمين بسرقة 40 مليون دينار من داخل عجلة وسط بغداد

2021/10/15 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليبوم الجمعة، القبض متهمين بسرقة 40 مليون دينار من داخل عجلة وسط العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ان استخبر مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ في بغداد عن حادث سرقة مبلغ مالي قدره (40) مليون دينار عراقي من داخل عجلة أحد المواطنين ضمن منطقة شارع فلسطين، تم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث ولدى الانتقال الى محل الحادث لجمع الأدلة تبين قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بفتح باب العجلة وسرقة المبلغ من داخل العجلة وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالوصول إلى المتهمين".

واضاف البيان، انه "تم نصب كمين محكم بالاشتراك مع مكتب مكافحة اجرام الحبيبية والقبض على المتهمين وضبط بحوزتهما جزء من المبلغ المسروق، وتم تدوين أقوالهما ابتدائياً بالاعتراف وتوقيفهما وفق أحكام المادة 446 لينالا جزاءهما العادل".

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