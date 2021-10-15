الطيران التركي يجدد قصف الأراضي العراقية

2021/10/15 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شنّت المقاتلات الحربية التركية، صباح اليوم الجمعة، قصفا جديدا استهدف منطقة في قضاء ماوت التابع لمحافظة السليمانية.وقال قائممقام القضاء كامران حسن في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه “في الساعة […]

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