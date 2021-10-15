2021/10/15 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار اليوم الجمعة، في ظل قلق المستثمرين بشأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم.

وجاء ذلك بعد أن أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثلاثة من صانعي السياسات بالبنك المركزي التركي.

وفقدت العملة التركية ما يصل إلى 0.4 بالمئة من قيمتها لتهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.2250 ليرة مقابل العملة الأمريكية.



وسجلت 9.2100 ليرة في الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش.

وقالت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي: "هذه التبديلات المتكررة لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".

وأضافت أن "الافتقار إلى المصداقية يثير توتر الأسواق، ليس فقط لأن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم، ولكن أيضا لأنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة".

وكان اثنان من بين ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي أقيلوا أمس الخميس يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة الشهر الماضي، واعتبرت إقالتهم تمهيدا لمزيد من تيسير السياسات النقدية في أقرب وقت ممكن من الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).