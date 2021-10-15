"السليمانية تحت النيران".. الطيران التركي يجدد قصف الأراضي العراقية - عاجل

2021/10/15 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

جددت الطائرات التركية، اليوم الجمعة، قصفها لاحدى مناطق محافظة السليمانية في اقليم كردستان.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الطائرات التركية قامت بقصف منطقة ماوت ، في محافظة السليمانية".

واضاف ، انه "لم تعرف حصيلة الضحايا حتى الآن".

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