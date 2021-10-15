بيان من الصحة حول بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات العراقية

2021/10/15 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان صادر عن وزارة الصحة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات العراقية

تتقدم وزارة الصحة باسمى آيات التهنئة والتبريكات الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات العراقية كافة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتمنياتها بالاستمرار في التقدم و التطور العلمي للجامعات والكليات في مختلف التخصصات.

إن وزارتنا تثمن وتقدر التعاون والتنسيق من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية منذ بدء الجائحة ولحد الان.

لقد حرصت وزارتنا على التأكيد من خلال بياناتها المتكررة بأن خطر جائحة كوفيد ١٩ لم تتم السيطرة عليه بعد بشكل كامل، وان الوباء ما يزال نشطًا في اغلب دول العالم، مع وجود احتمالية حدوث موجات وبائية مستقبلية أخطر بسبب التحورات المستمرة في تركيبة الفيروس الجينية، وخاصة في بلدنا بسبب ضعف الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية عند الاغلبية من أفراد المجتمع، لذا تؤكد وزارتنا على أهمية التطعيم باللقاحات لتقليل حدة الموجات في حال حدوثها لا سامح الله، وهذا ما لاحظناه جليا في الدول التي حققت نسبًا عالية من التغطية بالتطعيم لمجتمعاتها، فقد شهدت تلك الدول انخفاضا كبيرا في عدد الراقدين في المستشفيات وتقليل نسب الوفيات في تلك البلدان، لذا يبقى اللقاح هو السبيل الوحيد امام البشرية لكبح جماح والسيطرة على الوباء لضمان عودة الحياة لسابق عهدها وانهاء كافة الاجراءات الصحية المقيدة لحركة لمواطنين.

أن وزارة الصحة تحرص على سلامة طلبتنا الاعزاء و تدعو وزارة التعليم العالي للاستمرار بالتنسيق والتعاون لتنفيذ الاجراءات والقرارات التي صدرت عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة تلك المتعلقة بزيادة نسب التغطية باللقاحات والتي نصت على:-

(عدم السماح بالدوام للهيئات التدريسية والطلبة في كافة الجامعات الحكومية والاهلية الا بعد ابراز شهادة التطعيم باللقاح أو نتيجة فحص سالبة لكوفيد ١٩ أسبوعيا)،

لقد شرعت وزارة الصحة على تشكيل فرقٍ تلقيحية متعددة في كافة الجامعات العراقية لتسهيل عملية تلقيح الهيئات التدريسية والطلبة، كما نؤكد على استعدادنا التام لدعم وزارة التعليم العالي بكل الامكانيات المتاحة لانجاح خطتها الدراسية للعام الحالي للحفاظ على صحة وسلامة طلبتنا الاعزاء وتوفير البيئة الصحية المناسبة للتعليم.

الشكر والعرفان لملاكات جيشنا الابيض المرابطين في خطوط المواجهة مع جائحة كورونا سواءً في الخدمات التشخيصية واخذ المسحات وفحصها بالمختبرات الى الخدمات العلاجية المقدمة في ردهات العزل ومتابعة الملامسين وصولًا الى حملات نشر اللقاح للمواطنين في المراكز التلقيحية والدوائر الحكومية والمؤسسات الاخرى.

الرحمة والغفران لشهداء الجيش الابيض والشفاء العاجل للمرضى الراقدين في ردهات العزل.

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