2021/10/15 | 13:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعا مهما ، بعد غد الاحد ، لمناقشة نتائج المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم .وقال مصدر من داخل الاتحاد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان الاتحاد سيتخذ عددا من المقررات التي يرى انها السبيل لتصحيح مسار المنتخب الوطني ، بعد ان حصد 3 نقاط فقط من اربع مباريات في تصفيات كأس العام ".وبين :" ان الاتحاد حدد عددا من النقاط المهمة ، منها تغيير الجهاز الفني المساعد والمدير الاداري وعدد من اللاعبين الذين انخفض مستواهم بشكل كبير خلال المباريات الماضية ونقاط اخرى "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات حاسمة لاتحاد الكرة الاحد .. على ضوء نتائج المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات حاسمة لاتحاد الكرة الاحد .. على ضوء نتائج المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).