الخطوط الجوية العراقية تسير غدا 46 رحلة داخلية وخارجية

2021/10/15 | 13:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، انها ستسير غدا السبت، السادس عشر من تشرين الاول ، 46 رحلة ، 14 رحلة منها داخلية و32 خارجية ، من والى مطارات البلاد ./ انتهى2

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