روسيا: لا بديل عن حل الدولتين

2021/10/15 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقال نشرته “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية في الذكرى الـ30 لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإسرائيل، إن “موسكو لفتت دائماً إلى أن الحلول الشاملة لمشاكل منطقة الشرق الأوسط يجب أن تأخذ بالضرورة في الاعتبار المصالح الأمنية لإسرائيل”، وفق “روسيا اليوم”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن “موسكو مقتنعة بأنه لا بديل لمبدأ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام”.

وأعرب لافروف عن تأييد روسيا للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المدخل الوحيد للحل الشامل.

وأكد استعداد روسيا للعمل مع إسرائيل في صيغ متعددة الأطراف، لاستئناف عمل اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق الأوسط بالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية.

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