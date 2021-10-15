التيار الصدري يعلنها بصراحة :سنعين رئيس حكومة العراق

2021/10/15 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من عدم صدور النتائج النهائية

للانتخابات النيابية التي جرت في

العراق الأحد، أعلن التيار الصدري الذي

يتزعمه السيد مقتدى الصدر، صراحة اليوم

الجمعة، أنه سيعين رئيس الحكومة

المقبلة.

فقد أكد رئيس

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