الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بالعناية المركزة.. وطبيبه يتحدث لـCNN

2021/10/15 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخل الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون إلى قسم العناية المركزة بمركز ايرفين الصحي التابع لجامعة كاليفورنيا وذلك بسبب التهاب بالمسالك البولية انتشر إلى مجرى الدم وفقا لأحد أطبائه في تصريح لـCNN.

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