القبض متهمين بسرقة 40 مليون من عجلة وسط بغداد

2021/10/15 | 13:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مكافحة الاجرام، القبض متهمين بسرقة 40 مليون دينار من داخل عجلة وسط بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه بعد ان استخبر مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ في بغداد عن حادث سرقة مبلغ مالي قدره (40) مليون دينار عراقي من داخل عجلة أحد المواطنين ضمن منطقة …

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