مصر تحسم الجدل بشأن إزالة أحد أهم المعالم السياحية والتاريخية

2021/10/15 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

حسمت السلطات المصرية الجدل الذي أثير مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إزالة السواقي التاريخية في محافظة الفيوم، بدعوى تطوير المنطقة التي توجد فيها.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع محافظة الفيوم للوقوف على حقيقة هذه الأنباء.

وأكدت المحافظة في ردها على أنه لا صحة لإزالة السواقي التاريخية في محافظة الفيوم، مُشددةً على أن سواقي الفيوم تعد أحد أهم المعالم السياحية التي تمثل قيمة حضارية وتاريخية للمحافظة، ولن يتم إزالتها أو المساس بها.

وأوضحت أنه تم رفع السواقي مؤقتا من الميدان الكائنة به لحين الانتهاء من التطوير الذي تشهده المنطقة، وذلك حفاظا عليها، إلى جانب ترميمها بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه.

وكشفت الوزارة أنه سيتم إنشاء عدد من الخدمات من مطاعم وبازارات سياحية لخدمة رواد المنطقة، لتصبح بذلك مقصدا سياحيا حضاريا للزوار.

المصدر: سبوتنيك

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