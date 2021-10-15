الإعلام الأمني تنفي احتراق احتراق صناديق الاقتراع في بغداد

2021/10/15 | 14:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، الأنباء عن تعرض مخازن تضم صناديق للاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية في بغداد الى الاحتراق.وذكر بيان للخلية، انه “تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر عارٍ من الصحة مفاده احتراق مخازن الشاي في منطقة الدولعي في بغداد، والذي يضم عدد من صناديق الاقتراع”، فيما دعا البيان الى “توخي الدقة […]

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