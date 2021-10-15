2021/10/15 | 14:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتخذ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطوات حثيثة لمعالجة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، إذ أصدرت، الجمعة، تقريرًا من 40 صفحة بشأن الخطط على مستوى الحكومة لحماية أسواق المال والتأمين والإسكان ومدخرات الأسر الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يخطط لمعالجة المخاطر الاقتصادية لتغير المناخ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يخطط لمعالجة المخاطر الاقتصادية لتغير المناخ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).