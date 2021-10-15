الصحة تصدر بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات العراقية

2021/10/15 | 14:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تقدمت وزارة الصحة باسمى آيات التهنئة والتبريكات الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات العراقية كافة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتمنياتها بالاستمرار في التقدم و التطور العلمي للجامعات والكليات في مختلف التخصصات.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها تثمن وتقدر التعاون …

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